ЕС может выделить €500 млн на производство боеприпасов калибра 155 мм

Евросоюз может выделить €500 млн на производство боеприпасов калибра 155 мм для последующей отправки их Украине и пополнения запасов стран сообщества.

Евросоюз может выделить €500 млн на производство боеприпасов калибра 155 мм для последующей отправки их Украине и пополнения запасов стран сообщества.

Как сообщает Report , об этом на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.

"Потенциал промышленности ЕС по производству боеприпасов калибра 155 мм остается значительным, и его необходимо раскрыть, - отметила она. - Мы рассматриваем все варианты, включая использование бюджета ЕС, если потребуется. В частности, недавно мы вынесли на обсуждение акт об укреплении европейской оборонной промышленности за счет общих закупок. В соответствии с ним в краткосрочной перспективе €500 млн могут быть использованы для ускорения производства необходимых снарядов".

По словам Макгиннес, Еврокомиссия также готова предпринимать действия для привлечения средств частных компаний с целью увеличить объем производства боеприпасов.