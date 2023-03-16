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ЕС может выделить €500 млн на производство боеприпасов калибра 155 мм

ЕС может выделить €500 млн на производство боеприпасов калибра 155 мм Евросоюз может выделить €500 млн на производство боеприпасов калибра 155 мм для последующей отправки их Украине и пополнения запасов стран сообщества.
Другие страны
16 марта 2023 г. 01:42
ЕС может выделить €500 млн на производство боеприпасов калибра 155 мм

Евросоюз может выделить €500 млн на производство боеприпасов калибра 155 мм для последующей отправки их Украине и пополнения запасов стран сообщества.

Как сообщает Report, об этом на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.

"Потенциал промышленности ЕС по производству боеприпасов калибра 155 мм остается значительным, и его необходимо раскрыть, - отметила она. - Мы рассматриваем все варианты, включая использование бюджета ЕС, если потребуется. В частности, недавно мы вынесли на обсуждение акт об укреплении европейской оборонной промышленности за счет общих закупок. В соответствии с ним в краткосрочной перспективе €500 млн могут быть использованы для ускорения производства необходимых снарядов".

По словам Макгиннес, Еврокомиссия также готова предпринимать действия для привлечения средств частных компаний с целью увеличить объем производства боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Ukraynaya sursat istehsalı üçün 500 milyon avro ayıra bilər

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