ЕС может ввести запрет на экспорт в РФ авто стоимостью более 50 тыс. евро

Евросоюз рассматривает новые санкции против России, и запретить экспорт автомобилей стоимостью выше 50 тыс. евро.

Евросоюз рассматривает новые санкции против России, и запретить экспорт автомобилей стоимостью выше 50 тыс. евро.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на двух дипломатов.

"Предлагаемый запрет... будет применяться к моделям нескольких европейских автомобильных брендов, включая Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche", - передает агентство.

Кроме того, мера затронет также лодки, самолеты, кресельные подъемники и мотоциклы стоимостью выше 5 тыс. евро.

Сообщалось, что ожидается четвертый пакет санкций Брюсселя против Москвы. Они будут включать в себя отмену статуса страны наибольшего благоприятствования для России, меры против российской элиты, ограничения доступа к криптоактивам, а также другие ограничения.

Между тем, Financial Times отмечает, что рассматриваются и санкции против госпредприятий РФ, еще не попавших в черные списки, к примеру, в сфере авиации и кораблестроения. Изучаются варианты запрета на импорт продуктов из железа и стали, запрет на новые инвестиции в энергосектор России и на экспорт в эту стран у предметов роскоши.