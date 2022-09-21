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ЕС может ввести седьмой пакет санкций против РФ из-за референдумов в Донбассе

ЕС может ввести седьмой пакет санкций против РФ из-за референдумов в Донбассе Европейский союз может ввести седьмой пакет санкций в отношении России в случае признания Москвой референдумов в Донбассе.
Другие страны
21 сентября 2022 г. 09:57
ЕС может ввести седьмой пакет санкций против РФ из-за референдумов в Донбассе

Европейский союз может ввести седьмой пакет санкций в отношении России в случае признания Москвой референдумов в Донбассе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Euractiv.

По словам источников, под санкции могут подпасть лица, участвующие в организации и проведении голосования. Речь может также идти о новых секторальных санкциях.

Несколько дипломатов ЕС при этом отметили, что шансы на принятие очередного пакета, по их мнению, невелики, новые ограничения может заблокировать Венгрия.

ЕС может ввести санкции, касающиеся торговли с регионами в Донбассе, где пройдут референдумы, и их финансирования.

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Версия на английском языке EU may introduce seventh package of sanctions against Russia due to referendums in Donbas

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