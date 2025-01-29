ЕС может включить в новый пакет санкций поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ

Евросоюз может включить поэтапный запрет на импорт алюминия из России в 16-й по счету пакет санкций, который готовится в преддверии третьей годовщины начала боевых действий в Украине.

Евросоюз может включить поэтапный запрет на импорт алюминия из России в 16-й по счету пакет санкций, который готовится в преддверии третьей годовщины начала боевых действий в Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Также в рамках нового пакета обсуждается отключение порядка 15 банков от SWIFT и санкции против более чем 70 судов, транспортирующих российскую нефть.

Что касается импорта алюминия, то европейские покупатели в течение года смогут продолжать покупать его в рамках системы квот, а затем вступит в силу полный запрет на его импорт.

Предложения должны быть одобрены всеми членами Евросоюза, и могут претерпеть изменения к моменту формального внесения на рассмотрение стран ЕС, отмечает агентство.