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ЕС может включить иранский КСИР в список террористических организаций

ЕС может включить иранский КСИР в список террористических организаций Страны-члены Евросоюза рассматривают возможность включения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список террористических организаций.
Другие страны
13 января 2023 г. 14:01
ЕС может включить иранский КСИР в список террористических организаций

Страны-члены Евросоюза рассматривают возможность включения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya.

Источники отметили, что с таким предложением некоторое время назад выступила Германия. Кроме того, согласно информации собеседников телеканала, страны ЕС также обсуждают новый пакет санкций против Ирана.

На фоне продолжавшихся несколько месяцев протестов в Иране ЕС, США и ряд других стран ввели в 2022 году санкции против иранских физических и юридических лиц, которые, по их мнению, ответственны за подавление протестов. В Тегеране считают, что Вашингтон и Брюссель используют санкции в качестве инструмента для усиления социальной напряженности в Иране.

Экс-президент США Дональд Трамп 8 апреля 2019 г. принял решение внести КСИР в список иностранных террористических организаций. В ответ Высший совет нацбезопасности Ирана причислил к террористическим организациям ВС США.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı SEPAH-ı terrorçu təşkilatlar siyahısına salır

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