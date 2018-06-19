ЕС может ужесточить правила выдачи виз в ряде стран

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Власти ЕС дали старт переговорам по реформе визового кодекса, предусматривающего ужесточение правил выдачи виз в странах, которые недостаточным образом сотрудничают по вопросам реадмиссии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник пресс-служба Совета ЕС.

Во вторник постпреды стран ЕС от имени Совета одобрили мандат на переговоры о внесении поправок в визовый кодекс. На основе этого решение Совет приступит к переговорам с Европейским парламентом, как только тот утвердит свою позицию.

"Обновленное регулирование позволит модернизировать визовую политику ЕС, повысить безопасность и расширить имеющиеся инструменты реагирования на миграционные вызовы", — говорится в сообщении.

"Комиссия будет регулярно оценивать сотрудничество третьих стран по вопросам реадмиссии. В тех случаях, когда страна не сотрудничает, комиссия будет предлагать Совету принять решение о применении конкретных ограничительных визовых мер, связанных с обработкой виз и визовым сбором", — указывается в нем.

"Эффективное управление миграцией включает в себя обеспечение возможности возвращения тех, кто не имеет права остаться. Новые правила визового кодекса дадут нам еще один инструмент, чтобы дать ответ тем третьим странам, которые не желают принимать своих собственных граждан обратно", — заявил, комментируя эти инициативы, министр внутренних дел председательствующей в ЕС Болгарии Валентин Радев.