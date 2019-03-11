Евросоюз может увеличить стоимость Brexit

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Европейский союз намерен повысить стоимость Brexit в случае, если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет просить о переносе сроков, сообщает Report со ссылкой на газету Daily Telegraph.

Издание отмечает, что ЕС намерен поднять стоимость выхода до 39 млрд. фунтов (более 45 млрд. евро) за отсрочку Brexit. Брюссель будет требовать исполнения юридических и финансовых условий сделку более жестко, если Лондон начнет медлить.

Отметим, что голосование по Brexit запланировано на 12 марта в парламенте Великобритании.