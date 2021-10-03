ЕС может создать военную учебную миссию в Украине

Европейский союз рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии на Украине.

Европейский союз рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии на Украине.

Как передает Report, об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении внутренний документ внешнеполитической службы ЕС.

Согласно нему, такая миссия стала бы выражением солидарности с Украиной, передает издание.

Если миссия будет создана, то она будет названа военной консультативной и учебной миссией ЕС на Украине (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine).

По данным газеты, о создании военной учебной миссии ЕС попросили главы МИД и Минобороны Украины, направившие в конце июля письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Кроме того, в документе перечислены еще три способа, с помощью которых Европейский союз мог бы содействовать повышению военного потенциала украинской армии. Один из возможных вариантов - расширение консультативной миссии ЕС по реформированию сферы гражданской безопасности на Украине, созданной в 2014 году.