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ЕС может создать военную учебную миссию в Украине

ЕС может создать военную учебную миссию в Украине Европейский союз рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии на Украине.
Другие страны
3 октября 2021 г. 09:18
ЕС может создать военную учебную миссию в Украине

Европейский союз рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии на Украине.

Как передает Report, об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении внутренний документ внешнеполитической службы ЕС.

Согласно нему, такая миссия стала бы выражением солидарности с Украиной, передает издание.

Если миссия будет создана, то она будет названа военной консультативной и учебной миссией ЕС на Украине (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine).

По данным газеты, о создании военной учебной миссии ЕС попросили главы МИД и Минобороны Украины, направившие в конце июля письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Кроме того, в документе перечислены еще три способа, с помощью которых Европейский союз мог бы содействовать повышению военного потенциала украинской армии. Один из возможных вариантов - расширение консультативной миссии ЕС по реформированию сферы гражданской безопасности на Украине, созданной в 2014 году.

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