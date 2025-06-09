ЕС может провести голосование по новому пакету санкций 20 июня

В Евросоюз уже 20 июня может пройти голосование по новому пакету санкций в отношении России.

В Евросоюз уже 20 июня может пройти голосование по новому пакету санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломата.

"Если США согласятся на скоординированный подход, следующий пакет санкций могут вынести на голосование уже 20 июня", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ЕС ждет от США сигнала, который может быть подан во время предстоящего саммита G7, намеченного на 15-17 июня в Канаде.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила сенатору США Линдси Грэму о необходимости скоординированного введения новых антироссийских санкций.