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    ЕС может продлить программу кредитования Афин на 5 месяцев

    Ко вторнику Греция должна выплатить МВФ взятые в кредит 1,6 млрд евро или объявить дефолт

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В преддверии намеченного на субботу заседания Еврогруппы по долговому кризису Греции из Брюсселя приходят сообщения, что Афинам могут продлить кредитную программу на пять месяцев.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что ранее на этой неделе очередные переговоры между Афинами и международными кредиторами не увенчались успехом, а министр финансов Германии заявил, что пропасть между сторонами расширяется.

    В пятницу премьер-министр Греции Алексис Ципрас фактически обвинил ЕС в шантаже, заявив, что базовые принципы Евросоюза не включают шантаж и ультиматумы.

    Ко вторнику Греция должна выплатить МВФ взятые в кредит 1,6 млрд. евро или объявить дефолт.

    В случае успеха переговоров в субботу представители Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда разморозят транш экстренной помощи Греции в 7,2 млрд. евро.

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