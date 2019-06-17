​ЕС может приостановить безвизовый режим для отдельных стран

В связи с возрастающим количеством соискателей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим с ЕС, Еврокомиссия может приостановить безвизовый режим для отдельных стран.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил комиссар Евросоюза по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос.

«Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию — ваша ответственность», — приводит Deutsche Welle слова Еврокомиссара.

По его словам, меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки.