ЕС может принять новые санкции в отношении РФ в сентябре

Евросоюз (ЕС) в сентябре может принять новый режим санкций в отношении России.

Евросоюз (ЕС) в сентябре может принять новый режим санкций в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил источник.

По его словам, новые ограничения планируется ввести в связи с исходящими от РФ киберугрозами.

Отметим, что на днях комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал очередное продление на полгода, до конца января 2025 года, экономических санкций сообщества против России, введенных в 2014 году.

Всего ЕС ввел 685 санкций в отношении юридических лиц РФ. Под персональными санкциями находятся 1 558 физических лиц.