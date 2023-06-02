ЕС может принять новые правила по замораживанию активов за обход санкций

Евросоюз завершает разработку новых правил по замораживанию активов лиц, подозреваемых в обходе санкций.

Евросоюз завершает разработку новых правил по замораживанию активов лиц, подозреваемых в обходе санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Financial Times, которой удалось ознакомиться с проектом документа.

По данным издания, пакет мер, уже одобренный Европарламентом с незначительными поправками, может быть принят на следующей неделе министрами юстиции и МВД стран-членов сообщества.

Предусматривается создание специальных подразделений для отслеживания финансовых потоков и имущества, подпадающих под замораживание. Государства могут в превентивном порядке "в случае необходимости принять немедленные меры для удержания недвижимости, которую они отследили и идентифицировали" до официального распоряжения властей.

Эти правила могут быть применены, согласно документу, и в отношении "значительных средств, источник которых не установлен" или в случае смерти владельца.