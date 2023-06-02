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ЕС может принять новые правила по замораживанию активов за обход санкций

ЕС может принять новые правила по замораживанию активов за обход санкций Евросоюз завершает разработку новых правил по замораживанию активов лиц, подозреваемых в обходе санкций.
Другие страны
2 июня 2023 г. 10:57
ЕС может принять новые правила по замораживанию активов за обход санкций

Евросоюз завершает разработку новых правил по замораживанию активов лиц, подозреваемых в обходе санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Financial Times, которой удалось ознакомиться с проектом документа.

По данным издания, пакет мер, уже одобренный Европарламентом с незначительными поправками, может быть принят на следующей неделе министрами юстиции и МВД стран-членов сообщества.

Предусматривается создание специальных подразделений для отслеживания финансовых потоков и имущества, подпадающих под замораживание. Государства могут в превентивном порядке "в случае необходимости принять немедленные меры для удержания недвижимости, которую они отследили и идентифицировали" до официального распоряжения властей.

Эти правила могут быть применены, согласно документу, и в отношении "значительных средств, источник которых не установлен" или в случае смерти владельца.

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Версия на английском языке EU may adopt new asset freeze rules to circumvent sanctions

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