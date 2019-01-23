ЕС может прекратить операции по спасению мигрантов в Средиземном море

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Евросоюз готов прекратить операцию по патрулированию Средиземного моря и спасению терпящих бедствие судов с мигрантами "София", если Италия и другие страны ЕС не хотят ее продолжения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Операция "София" - это образцовый пример политики европейской безопасности. Благодаря ей удалось эффективно бороться с незаконной перевозкой людей, спасая при этом человеческие жизни. "София" собрала все страны ЕС в Средиземноморье, где до 2015 года Италия была одна. Но если сегодня Италия, где находится центр командования миссии, больше ее не хочет, мы готовы закрыть ее", - сказал источник в аппарате верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.