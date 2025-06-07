ЕС может отложить принятие ряда положений закона об ИИ

Европейский союз рассматривает возможность отсрочки принятия ряда положений Закона об искусственном интеллекте из-за задержек с подготовкой технических стандартов и руководств.

Европейский союз рассматривает возможность отсрочки принятия ряда положений Закона об искусственном интеллекте из-за задержек с подготовкой технических стандартов и руководств.

Как сообщает Report со ссылкой на Politico, об этом заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен на встрече министров цифрового развития стран ЕС в Люксембурге.

Закон об ИИ, впервые согласованный всеми странами-членами ЕС в декабре 2023 года, стал первым в мире нормативным актом, направленным на регулирование технологий искусственного интеллекта. Документ предусматривает поэтапное вступление в силу норм - первые ограничения уже действуют с февраля, следующие ключевые сроки - август 2025-го и 2026 год.

"Если стандарты и руководства не будут готовы вовремя, мы не должны исключать отсрочки принятия некоторых частей закона", - подчеркнула Вирккунен.

Многие компании ожидают дополнительных разъяснений и технических регламентов для исполнения требований закона. Закон включает запрет на использование ИИ в ряде высокорисковых сценариев, а также вводит комплекс обязательств для разработчиков и пользователей ИИ-систем с целью снижения возможного ущерба.