Bloomberg: ЕС может направить замороженные активы россиян на восстановление Украины

Чиновники Европейского Союза обсуждают возможность использования активов российских олигархов, попавших под санкции, для финансирования восстановления Украины после войны

Чиновники Европейского Союза обсуждают возможность использования активов российских олигархов, попавших под санкции, для финансирования восстановления Украины после войны.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Идея находится на ранней стадии, и решение еще не принято. По словам источников, одной из возможностей было бы использовать активы для финансирования военных репараций.

Решение о том, что делать с этими активами, должны принять страны-члены ЕС. На данный момент активы только заморожены.