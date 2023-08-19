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ЕС может наложить санкции на Польшу из-за запрета на ввоз украинского зерна

ЕС может наложить санкции на Польшу из-за запрета на ввоз украинского зерна Некоторые страны Европейского союза готовы наложить штрафные санкции на Польшу, в случае продления со стороны Варшавы запрета на экспорт украинского зерна.
Другие страны
19 августа 2023 г. 21:38
ЕС может наложить санкции на Польшу из-за запрета на ввоз украинского зерна

Некоторые страны Европейского союза готовы наложить санкции на Польшу, в случае продления со стороны Варшавы запрета на ввоз украинского зерна.

Об этом Report сообщает со ссылкой на RMF FM.

По его данным, если ЕС не продлит запрет на ввоз украинского зерна, то Польша введет односторонние ограничения. Такое решение Варшавы будет равносильно нарушению законодательства ЕС.

"За это Польше могут грозить штрафные санкции, однако их применение предполагает длительную процедуру", - говорится в материале.

Источники издания сообщают, что существует опасение ответных шагов в торговле, которые могут быть введены отдельными странами ЕС. На такой шаг может решиться, например, Германия. Сообщается, что против продления запрета могут выступать до 20 стран.

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