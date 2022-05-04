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ЕС изучает возможности предоставления военной помощи Молдове

ЕС изучает возможности предоставления военной помощи Молдове Европейский союз рассматривает возможности предоставления дополнительной военной помощи Молдове. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции глава Европейского совета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Кишиневе.
Другие страны
4 мая 2022 г. 12:48
ЕС изучает возможности предоставления военной помощи Молдове

Европейский союз рассматривает возможности предоставления дополнительной военной помощи Молдове. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции глава Европейского совета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Кишиневе.

"Мы сейчас обсуждаем, какие дополнительные военные возможности мы можем предоставить Молдове. Для нас очень важно не допустить эскалации в Молдове и в Приднестровье", - сказал Мишель.

Он подчеркнул, что в рамках военной помощи Молдове ЕС уже принял решения по "предоставлению логистических возможностей и возможностей в сфере кибербезопасности".

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Версия на английском языке EU exploring possibility of extending military assistance to Moldova
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Moldovaya əlavə hərbi yardım göndərir

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