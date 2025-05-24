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ЕС изучает возможность исключения 20 банков из SWIFT в рамках новых санкций против России

ЕС изучает возможность исключения 20 банков из SWIFT в рамках новых санкций против России Европейский союз рассматривает возможность исключения более 20 банков из международной платежной системы SWIFT в рамках новых санкций против России.
Другие страны
24 мая 2025 г. 11:28
ЕС изучает возможность исключения 20 банков из SWIFT в рамках новых санкций против России

Европейский союз рассматривает возможность исключения более 20 банков из международной платежной системы SWIFT в рамках новых санкций против России.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

"В рамках новых санкционных мер, направленных на усиление давления на Москву с целью прекращения войны против Украины, ЕС также изучает возможность снижение потолка цен на российскую нефть и введение запрета на газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2"", - говорится в информации.

Еврокомиссия проводит консультации с государствами-членами ЕС по этим мерам, сообщили источники.

По их словам, решение о сроках возможных ограничений пока не принято. Санкции ЕС требуют одобрения всех стран-членов и могут быть изменены до того, как будут официально предложены и приняты.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar çərçivəsində 20 bankın SWIFT-dən çıxarılmasını nəzərdən keçirir

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