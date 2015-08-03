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    ЕС исключил 24 человека из списка индивидуальных санкций, введенных в отношении граждан Белоруссии

    Среди лиц, с которых сняты санкции, упомянуты бывший помощник президента, экс-глава МИД Белоруссии и другие

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Евросоюз исключил 24 человека из списка индивидуальных санкций, введенных в отношении граждан Белоруссии в связи с обвинениями в нарушении прав человека.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в публикации в Официальном журнале ЕС.

    Среди лиц, с которых сняты санкции, упомянуты бывший помощник президента Белоруссии Наталья Петкевич, журналист государственного телевидения Белоруссии Юрий Прокопов, бывший замминистра внутренних дел страны Евгений Полудень и бывший спикер верхней палаты белорусского парламента Анатолий Рубинов.

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