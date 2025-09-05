ЕС ищет сближения с Индией, но обеспокоен ее энергетическими связями с Россией

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находясь в Париже, обсудила по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди перспективы двусторонних отношений, включая энергетику и переговоры о соглашении о свободной торговле.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе сообщила глава пресс-службы ЕК Паула Пинхо.

По ее словам, беседа стала возможностью "подвести итоги" и обменяться мнениями по ключевым вопросам.

В частности, не осталась в стороне и тема закупок российской нефти Индией, что создает для последней большие проблемы и во взаимоотношениях с США. Пинхо сообщила, что в разговоре с Моди фон дер Ляйен заявила, что это вызывает беспокойство и у ЕС, поскольку позволяет РФ обходить западные санкции и снижать их эффективность.

Отметим, что президент США Дональд Трамп ранее публично раскритиковал Индию за покупку российской нефти. На прошлой неделе Вашингтон ввел 50%-ные тарифы на индийские товары, поставляемые в Соединенные Штаты, - самые высокие в Азии - из-за покупки российской нефти.

Вместе с тем, министр нефти и природного газа Индии Хардип Пури на днях заявил, что поставки российской нефти якобы помогли мировой экономике избежать скачка цен - без них, по словам министра, топливо якобы могло подорожать до $200 за баррель.