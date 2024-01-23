ЕС инвестирует 1,63 трлн долларов в сокращение вредных выбросов до нуля к 2050 году

Европейская комиссия представила проект документа, в котором изложен план по сокращению выбросов парниковых газов в ЕС на 90% к 2040 году и достижению нулевого показателя к 2050 году.

Европейская комиссия представила проект документа, в котором изложен план по сокращению выбросов парниковых газов в ЕС на 90% к 2040 году и достижению нулевого показателя к 2050 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Financial Times.

Согласно информации, для достижения такого результата к 2050 году будет необходимо с 2031 года инвестировать около 1,63 трлн долларов в развитие технологий улавливания углекислого газа, в перевод рабочей силы на "зеленые" производства и в декарбонизацию энергетического сектора экономик стран ЕС.

"Сокращение выбросов парниковых газов даст нам новые возможности для бизнеса, для стабилизации счетов за электроэнергию, для создания рабочих мест, улучшения качества жизни и минимизации негативных последствий климатических изменений", - говорится в проекте Еврокомиссии.

В июне 2021 года Европейский парламент принял "Европейский климатический закон", обязывающий страны ЕС сократить парниковые выбросы на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.