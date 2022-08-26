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ЕС имеет разные мнения по поводу возможного запрета выдачи виз гражданам РФ

ЕС имеет разные мнения по поводу возможного запрета выдачи виз гражданам РФ Среди стран-членов Европейского союза наблюдаются разные мнения по поводу возможного запрета выдачи виз российским гражданам.
Другие страны
26 августа 2022 г. 06:56
ЕС имеет разные мнения по поводу возможного запрета выдачи виз гражданам РФ

Среди стран-членов Европейского союза наблюдаются разные мнения по поводу возможного запрета выдачи виз российским гражданам.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

В частности, у Ди Майо спросили, какова позиция Италии по поводу возможности запрета выдачи туристических виз россиянам, потому что этот вопрос будут обсуждать на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел Евросоюза 31 августа.

"Что касается заседания Совета министров в конце месяца, мы сделаем все возможное для того, чтобы достичь этой цели. Что касается виз, конечно, в Европейском Союзе есть также разные мнения, но, как мы уже показали, можно найти общие подходы ", - сказал глава ведомства.

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