ЕС и Южная Корея укрепляют сотрудничество в цифровой сфере

Евросоюз и Южная Корея запустили новое партнерство в цифровой сфере.

Европейский союз и Южная Корея запустили новое партнерство в цифровой сфере.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Кореи Юна Сок Еля о цифровом партнерстве ЕС и Республики Корея.

По ее словам, это партнерство укрепит сотрудничество между "надежными и технологически продвинутыми партнерами в цифровой сфере" и будет способствовать совместной работе над полупроводниками, мобильными сетями следующего поколения, квантовыми и высокопроизводительными вычислениями, кибербезопасностью, искусственным интеллектом, цифровыми платформами, данными и навыками.

"Мы также планируем запустить механизм консультаций между Кореей и ЕС для обсуждения путей укрепления солидарности в обеспечении свобод цифровых граждан", - добавила она.