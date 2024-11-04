ЕС и Южная Корея договорились о партнерстве в сфере безопасности и обороны

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль объявили о партнерстве в области безопасности и обороны.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль объявили о партнерстве в области безопасности и обороны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Отмечается, что эта договоренность была достигнута 4 ноября в ходе первого в истории стратегического диалога Евросоюз - Южная Корея в Сеуле.

"Эта новая политическая основа для усиленного сотрудничества в области безопасности и обороны упростит и еще больше укрепит диалог и сотрудничество в таких ключевых областях, как морская безопасность и оперативное сотрудничество, космическая безопасность и оборона, киберпроблемы, противодействие гибридным угрозам и манипуляциям и вмешательству иностранной информации, противодействие терроризму, обучение и образование, нераспространение и разоружение", - говорится в документе.

По оценке ЕВС, соглашение подчеркивает стратегическую важность укрепления совместного потенциала для решения растущих и сложных проблем безопасности.