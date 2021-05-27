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В ЕС надеются, что 30% населения мира вакцинируют к концу года

В ЕС надеются, что 30% населения мира вакцинируют к концу года Евросоюз также планирует поделиться по крайней мере 100 миллионами доз вакцин в 2021 году
Другие страны
27 мая 2021 г. 16:47
В ЕС надеются, что 30% населения мира вакцинируют к концу года

Евросоюз и Япония надеются, что 30% населения мира сделает прививку от коронавируса к концу года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Япония.

"Премьер-министр [Японии Ёсихидэ] Суга проведет саммит по объявлению взносов в [механизм] COVAX на следующей неделе, и мы надеемся, что эти усилия помогут обеспечить достаточные ресурсы для вакцинации 30% населения мира к концу этого года. И ЕС планирует поделиться по крайней мере 100 миллионами доз вакцин в этом году", - сказал он, подчеркнув, что первый приоритет ЕС и Японии - победить пандемию.

Саммит ЕС - Япония прошел сегодня в формате видеоконференции. ЕС представляли председатели Евросовета и Еврокомиссии - Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, Японию - премьер-министр Ёсихидэ Суга.

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Версия на азербайджанском языке Aİ dünya əhalisinin 30 faizinin ilin sonuna qədər aşılanacağına ümid edir
Версия на английском языке EU hopes 30% of global population will be vaccinated by late 2021

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