ЕС и Всемирный банк подписали соглашение об инвестициях для Украины на €500 млн

Евросоюз и Международная финансовая кооперация (МФК), являющаяся членом группы Всемирного банка, подписали соглашение об инвестициях для реконструкции Украины на 500 млн евро.

Евросоюз и Международная финансовая кооперация (МФК), являющаяся членом группы Всемирного банка, подписали соглашение об инвестициях для реконструкции Украины на 500 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия и Международная финансовая кооперация (МФК) только что подписали гарантийное соглашение для поддержки инвестиций, которые помогут обеспечить инклюзивную и устойчивую реконструкцию Украины. В рамках соглашения ЕС предоставит МФК, члену группы Всемирного банка, финансовые гарантии на сумму до 90 млн евро для поддержки инвестиций в Украине в рамках программы IFC Better Futures, - отмечается в нем. - Ожидается, что мобилизованные инвестиции в рамках программы со стороны частного сектора достигнут более 500 млн евро по всем секторам, включая основную инфраструктуру и производство товаров, содействие декарбонизации и сохранению средств к существованию".