ЕС и Великобритания сохранят безвизовый режим

Соглашение Евросоюза и Великобритании об отношениях после Brexit включает сохранение свободной торговли, безвизового перемещения, сбалансированного доступа к рынкам и морским ресурсам и возможность координации санкций.

Соглашение Евросоюза и Великобритании об отношениях после Brexit включает сохранение свободной торговли, безвизового перемещения, сбалансированного доступа к рынкам и морским ресурсам и возможность координации санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам, - заявил он. - Соглашение включает сбалансированный доступ к рынкам на основании согласованных регуляторных норм".

Он добавил, что Великобритания не согласилась на выработку общих с ЕС позиций по внешней политике и обороне, но поддержала синхронизацию санкционных режимов.