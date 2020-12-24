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ЕС и Великобритания сохранят безвизовый режим

ЕС и Великобритания сохранят безвизовый режим Соглашение Евросоюза и Великобритании об отношениях после Brexit включает сохранение свободной торговли, безвизового перемещения, сбалансированного доступа к рынкам и морским ресурсам и возможность координации санкций.
Другие страны
24 декабря 2020 г. 20:45
ЕС и Великобритания сохранят безвизовый режим

Соглашение Евросоюза и Великобритании об отношениях после Brexit включает сохранение свободной торговли, безвизового перемещения, сбалансированного доступа к рынкам и морским ресурсам и возможность координации санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам, - заявил он. - Соглашение включает сбалансированный доступ к рынкам на основании согласованных регуляторных норм".

Он добавил, что Великобритания не согласилась на выработку общих с ЕС позиций по внешней политике и обороне, но поддержала синхронизацию санкционных режимов.

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