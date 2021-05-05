ЕС и Великобритания объявили о создании дипмиссии Евросоюза в Лондоне

Евросоюз и Великобритания объявили о договоренности создать постоянное представительство ЕС в Лондоне.

Евросоюз и Великобритания объявили о договоренности создать постоянное представительство ЕС в Лондоне.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в среду совместном заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля и министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба по итогам двусторонней встречи на полях заседания "семерки" в Лондоне.

"Мы довольны, что достигли соглашения, основанного на прагматизме и доброй воле, о создании миссии ЕС в Великобритании", - говорится в документе.

Постпредство Великобритании в Брюсселе существовало и до Brexit - выхода королевства из ЕС - наряду с миссиями всех остальных государств сообщества.