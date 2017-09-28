ЕС и Великобритания не смогли договориться на очередном раунде переговоров по Brexit

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ ЕС и Великобритания не смог достичь прорыва по проблеме выхода Великобритании из состава сообщества (Brexit).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции после четвертого раунда.

"Мы достигли прогресса по ряду вопросов, но нам еще многое предстоит сделать", - подчеркнул он.

Он добавил, что ни по одному из трех основных вопросов - финансовое урегулирование, права граждан и граница с Ирландией - пока не достигнута окончательная договоренность.