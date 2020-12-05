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ЕС и Великобритания не договорились по Brexit

ЕС и Великобритания не договорились по Brexit Представители Евросоюза и Великобритании не договорились по поводу соглашения о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit), консультации приостановлены, решение о дальнейших действиях примут британский премьер-
Другие страны
5 декабря 2020 г. 06:47
ЕС и Великобритания не договорились по Brexit

Представители Евросоюза и Великобритании не договорились по поводу соглашения о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit), консультации приостановлены, решение о дальнейших действиях примут британский премьер-министр и глава Еврокомиссии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, которое разместил в пятницу в Twitter главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"После недели интенсивных консультаций мы с (британским представителем) Дэвидом Фростом сошлись в том, что условия для соглашения не выполнены в связи с серьезными разногласиями по рыболовству, госрегулированию и торговым нормам, - написал он. - Мы договорились поставить переговоры на паузу, чтобы проинформировать наше руководство. Председатель фон дер Ляйен и премьер-министр Джонсон обсудят ситуацию в субботу во второй половине дня".

Такое же по содержанию заявление на своей странице в Twitter разместил Фрост.

В ЕС считают, что переговоры с Великобританией должны быть полностью завершены к саммиту ЕС 10-11 декабря. Прерванный в Лондоне раунд переговоров рассматривается Брюсселем как последний. Обе стороны заявляют о стремлении заключить соглашение, однако также готовятся к ситуации, в которой сделка достигнута не будет, а Великобритания потеряет доступ к единому рынку ЕС.

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