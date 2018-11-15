ЕС и Великобритания договорились сохранить совместные финансовые обязательства

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Главный переговорщик Европейского союза по условиям брексита Мишель Барнье заявил, что ЕС и Великобритания договорились в рамках проекта соглашения по брекситу сохранить все совместные финансовые обязательства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, он отметил, что стороны договорились сохранить все финансовые обязательства, которые были приняты в составе 28 стран ЕС.

«Мы вместе хотим успокоить всех участников проектов и регионы, получающих поддержку из бюджета ЕС», — сказал Барнье.

Ранее правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Европейским союзом об условиях брексита.