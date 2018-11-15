 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЕС и Великобритания договорились сохранить совместные финансовые обязательства

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Главный переговорщик Европейского союза по условиям брексита Мишель Барнье заявил, что ЕС и Великобритания договорились в рамках проекта соглашения по брекситу сохранить все совместные финансовые обязательства.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, он отметил, что стороны договорились сохранить все финансовые обязательства, которые были приняты в составе 28 стран ЕС.

    «Мы вместе хотим успокоить всех участников проектов и регионы, получающих поддержку из бюджета ЕС», — сказал Барнье.

    Ранее правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Европейским союзом об условиях брексита.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi