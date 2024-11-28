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ЕС и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву €18,1 млрд

ЕС и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву €18,1 млрд Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по предоставлению Киеву €18,1 млрд кредита в рамках договоренности Группы семи (G7), который должен быть погашен прибылью от замороженных активов РФ.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 18:42
ЕС и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву €18,1 млрд

Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по предоставлению Киеву €18,1 млрд кредита в рамках договоренности Группы семи (G7), который должен быть погашен прибылью от замороженных активов РФ.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в соцсети X.

"Для меня большая честь подписать меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС на сумму €18,1 млрд в виде макрофинансовой помощи, которая поможет Украине покрыть неотложные потребности", - написал он.

По его словам, это часть инициативы G7 по поддержке Украины путем использования доходов от замороженных российских активов.

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