ЕС и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву €18,1 млрд

Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по предоставлению Киеву €18,1 млрд кредита в рамках договоренности Группы семи (G7), который должен быть погашен прибылью от замороженных активов РФ.

Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по предоставлению Киеву €18,1 млрд кредита в рамках договоренности Группы семи (G7), который должен быть погашен прибылью от замороженных активов РФ.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в соцсети X.

"Для меня большая честь подписать меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС на сумму €18,1 млрд в виде макрофинансовой помощи, которая поможет Украине покрыть неотложные потребности", - написал он.

По его словам, это часть инициативы G7 по поддержке Украины путем использования доходов от замороженных российских активов.

