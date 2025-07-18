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ЕС и Таджикистан парафировали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве

ЕС и Таджикистан парафировали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве Европейский Союз и Республика Таджикистан сегодня парафировали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС).
Другие страны
18 июля 2025 г. 18:10
ЕС и Таджикистан парафировали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве

Европейский Союз и Таджикистан сегодня парафировали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС).

Об этом передает Report со ссылкой на представительство ЕС в Таджикистане.

Новое соглашение представляет собой современную и амбициозную рамку, отражающую общие ценности и интересы сторон в таких сферах, как политический диалог, верховенство права, торговля, устойчивое развитие, цифровая трансформация, борьба с изменением климата, а также обеспечение региональной и глобальной безопасности.

После подписания СРПС заменит действующее с 2010 года Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Новый документ создает обновленную правовую основу, направленную на поддержку реформ в Таджикистане и соответствующую стратегическим приоритетам ЕС в регионе, обозначенным в Стратегии ЕС по Центральной Азии 2019 года.

Соглашение охватывает такие приоритетные направления, как эффективное управление, судебная реформа, защита прав человека, устойчивое экономическое развитие, энергетическая и цифровая трансформация, поддержка образования и молодежной мобильности, развитие инфраструктуры в рамках инициативы "Global Gateway", а также сотрудничество в сфере безопасности и региональной стабильности.

Переговоры по СРПС начались в феврале 2023 года.

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