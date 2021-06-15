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ЕС и США решили подписать основополагающий пакт о трансатлантических отношениях

ЕС и США решили подписать основополагающий пакт о трансатлантических отношениях Евросоюз и Соединенные Штаты создадут рабочую группу для координации действий по борьбе с изменением климата. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - США в
Другие страны
15 июня 2021 г. 17:40
ЕС и США решили подписать основополагающий пакт о трансатлантических отношениях

Евросоюз и Соединенные Штаты создадут рабочую группу для координации действий по борьбе с изменением климата. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - США в Брюсселе.

"Мы также обсудили климатические изменения. Мы решили учредить рабочую группу на высоком уровне, чтобы усилить наше сотрудничество по этому вопросу", - сказал он.

Мишель также рассказал, что ЕС и США намерены выделять 100 млрд долларов США в год для поддержки биоразнообразия в бедных странах.

Также ЕС и США решили подписать основополагающий пакт о трансатлантических отношениях, заявил глава Евросовета.

Кроме того ЕС и США намерены добиться вакцинации трех четвертей мирового населения к концу 2022 года, а также договорились на саммите в Брюсселе активизировать продвижение своих ценностей во всем мире, отметил он.

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