О нас
Аудио новости

ЕС и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против РФ

ЕС и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против РФ Лидеры 27 стран Евросоюз и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и прекратить любые попытки Москвы обойти уже введенные ограничительные меры. Об этом говорится в совместном заявлении Евросовета и США, распространенном в четве
Другие страны
25 марта 2022 г. 01:53
ЕС и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против РФ

Лидеры 27 стран Евросоюз и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и прекратить любые попытки Москвы обойти уже введенные ограничительные меры. Об этом говорится в совместном заявлении Евросовета и США, распространенном в четверг вечером в Брюсселе по итогам участия американского президента Джо Байдена в работе саммита ЕС.

"Они рассмотрели свои продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции", - отмечается в нем.

Лидеры также "заявили о своей приверженности продолжению оказания гуманитарной помощи, в том числе соседним (Украине) странам, принимающим беженцев, и подчеркнули необходимость того, чтобы Россия гарантировала гуманитарный доступ к тем, кто пострадал от насилия или бежал от него", говорится в документе. "Лидеры приветствовали начало международных расследований, в том числе прокурором Международного уголовного суда", - отмечается в нем.

Кроме того, лидеры обсудили сотрудничество ЕС и США по снижению зависимости от российского ископаемого топлива, ускорению перехода на экологически чистую энергию, а также необходимость реагирования на меняющиеся потребности в области продовольственной безопасности во всем мире.

"Лидеры также согласились с важностью укрепления демократической устойчивости в Украине, Молдавии и в более широком регионе Восточного партнерства. Наконец, лидеры подчеркнули важность укрепления трансатлантической безопасности и обороны, в том числе посредством активного сотрудничества между НАТО и ЕС, как описано в Стратегическом компасе ЕС", - заключили стороны.

Президент США Джо Байден принял участие в четверг в саммите ЕС, главной темой которого является ситуация на Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ və ABŞ Rusiyaya qarşı əlavə sanksiyalara hazırlığı müzakirə edirlər

Самое важное

На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
23 марта 2022 г. 20:03
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
23 марта 2022 г. 14:41
В Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
ФотоВ Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
23 марта 2022 г. 08:38
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
23 марта 2022 г. 03:26
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
22 марта 2022 г. 20:49
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
22 марта 2022 г. 10:07
Озеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
ФотоОзеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
21 марта 2022 г. 13:12
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
21 марта 2022 г. 10:00
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
20 марта 2022 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi