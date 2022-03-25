ЕС и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против РФ

Лидеры 27 стран Евросоюз и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и прекратить любые попытки Москвы обойти уже введенные ограничительные меры. Об этом говорится в совместном заявлении Евросовета и США, распространенном в четве

Лидеры 27 стран Евросоюз и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и прекратить любые попытки Москвы обойти уже введенные ограничительные меры. Об этом говорится в совместном заявлении Евросовета и США, распространенном в четверг вечером в Брюсселе по итогам участия американского президента Джо Байдена в работе саммита ЕС.

"Они рассмотрели свои продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции", - отмечается в нем.

Лидеры также "заявили о своей приверженности продолжению оказания гуманитарной помощи, в том числе соседним (Украине) странам, принимающим беженцев, и подчеркнули необходимость того, чтобы Россия гарантировала гуманитарный доступ к тем, кто пострадал от насилия или бежал от него", говорится в документе. "Лидеры приветствовали начало международных расследований, в том числе прокурором Международного уголовного суда", - отмечается в нем.

Кроме того, лидеры обсудили сотрудничество ЕС и США по снижению зависимости от российского ископаемого топлива, ускорению перехода на экологически чистую энергию, а также необходимость реагирования на меняющиеся потребности в области продовольственной безопасности во всем мире.

"Лидеры также согласились с важностью укрепления демократической устойчивости в Украине, Молдавии и в более широком регионе Восточного партнерства. Наконец, лидеры подчеркнули важность укрепления трансатлантической безопасности и обороны, в том числе посредством активного сотрудничества между НАТО и ЕС, как описано в Стратегическом компасе ЕС", - заключили стороны.

Президент США Джо Байден принял участие в четверг в саммите ЕС, главной темой которого является ситуация на Украине.