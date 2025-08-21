ЕС и США обнародовали Совместное заявление о трансатлантической торговле и инвестициях

ЕС и США выпустили Совместное заявление, устанавливающее рамки для трансатлантической торговли и инвестиций.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил комиссар по международной торговле Марош Шевчович журналистам в Брюсселе.

По его словам, документ является продолжением политического соглашения, достигнутого президентами ЕК Урсулой фон дер Ляйен и США Дональдом Трампом 27 июля в Шотландии.

"В заявлении подробно изложен новый тарифный режим США в отношении ЕС, с четкой максимальной, всеобъемлющей тарифной ставкой в 15% для подавляющего большинства экспорта Евросоюза, включая стратегические секторы, такие как автомобили, фармацевтика, полупроводники и пиломатериалы. Секторы, которые уже подпадают под тарифы режима наибольшего благоприятствования (MFN) в 15% или выше, не будут облагаться дополнительными тарифами. Для автомобилей и автозапчастей установленный потолок будет применяться одновременно со снижением тарифов в отношении американских товаров", - заявил он.

По словам комиссара, с сентября ряд групп товаров будет пользоваться специальным режимом. К ним относятся малодоступные природные ресурсы, все самолеты и запчасти к ним, дженерики и их ингредиенты, а также химические прекурсоры. Работа по другим группам товаров продолжится.

"Хотя Европейский союз по-прежнему убежден, что высокие тарифы наносят вред мировой экономике, достигнутый в ходе переговоров результат позволяет избежать эскалации и создает основу для продолжения диалога и развития трансатлантических отношений, в том числе в областях, представляющих общий стратегический интерес", - подчеркнул Шевчович.