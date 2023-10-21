ЕС и США намерены не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке

Евросоюз и США договорились на саммите в Вашингтоне совместно работать, чтобы не допустить расширения палестино-израильского конфликта на весь регион.

Евросоюз и США договорились на саммите в Вашингтоне совместно работать, чтобы не допустить расширения палестино-израильского конфликта на весь регион.

Как сообщает Report , об этом говорится в итоговом заявлении саммита.

"Ключевое значение имеет недопущение региональной эскалации конфликта", - говорится в заявлении.

Вашингтон и Брюссель вновь не выступили с призывом к обеим сторонам о прекращении огня.

В документе осуждены действия ХАМАС, отражен призыв немедленно освободить всех заложников. Стороны также подтвердили право Израиля на самооборону в пределах международного гуманитарного права.

Отметим, что из восьмистраничного документа конфликту на Ближнем Востоке посвящен один короткий абзац.