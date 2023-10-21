О нас

ЕС и США намерены не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке

ЕС и США намерены не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз и США договорились на саммите в Вашингтоне совместно работать, чтобы не допустить расширения палестино-израильского конфликта на весь регион.
Другие страны
21 октября 2023 г. 06:06
ЕС и США намерены не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке

Евросоюз и США договорились на саммите в Вашингтоне совместно работать, чтобы не допустить расширения палестино-израильского конфликта на весь регион.

Как сообщает Report, об этом говорится в итоговом заявлении саммита.

"Ключевое значение имеет недопущение региональной эскалации конфликта", - говорится в заявлении.

Вашингтон и Брюссель вновь не выступили с призывом к обеим сторонам о прекращении огня.

В документе осуждены действия ХАМАС, отражен призыв немедленно освободить всех заложников. Стороны также подтвердили право Израиля на самооборону в пределах международного гуманитарного права.

Отметим, что из восьмистраничного документа конфликту на Ближнем Востоке посвящен один короткий абзац.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı və ABŞ Yaxın Şərqdəki münaqişənin genişlənməsinin qarşısını almaq niyyətindədir

Самое важное

Турецкие самолеты F-16 прибыли в Азербайджан
Турецкие самолеты F-16 прибыли в Азербайджан
20 октября 2023 г. 14:09
В ноябре пять дней подряд будут нерабочими
В ноябре пять дней подряд будут нерабочими
20 октября 2023 г. 12:24
Сегодня - День города Зангилан
Сегодня - День города Зангилан
20 октября 2023 г. 00:00
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
19 октября 2023 г. 09:30
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
18 октября 2023 г. 17:35
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
18 октября 2023 г. 16:37
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
18 октября 2023 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
17 октября 2023 г. 20:20
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
17 октября 2023 г. 14:22
По итогам реализации I этапа программы Великого возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
По итогам реализации I этапа программы "Великого возвращения" в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
17 октября 2023 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi