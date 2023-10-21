ЕС и США намерены не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке

Евросоюз и США договорились на саммите в Вашингтоне совместно работать, чтобы не допустить расширения палестино-израильского конфликта на весь регион.
Как сообщает
"Ключевое значение имеет недопущение региональной эскалации конфликта", - говорится в заявлении.
Вашингтон и Брюссель вновь не выступили с призывом к обеим сторонам о прекращении огня.
В документе осуждены действия ХАМАС, отражен призыв немедленно освободить всех заложников. Стороны также подтвердили право Израиля на самооборону в пределах международного гуманитарного права.
Отметим, что из восьмистраничного документа конфликту на Ближнем Востоке посвящен один короткий абзац.