ЕС и США на грани торговой войны – крайний срок на следующей неделе

ЕС и США на грани торговой войны – крайний срок на следующей неделе

Комиссар по торговле и экономической безопасности ЕС Марош Шефчович сегодня отправился в Вашингтон на фоне приближающегося крайнего срока - 9 июля, до которого США отложили решение о введении 50-процентных тарифов на импорт почти всех европейских товаров.



Как сообщает европейское бюро Report, хотя руководство ЕС заявило о готовности отстаивать интересы блока, ситуация не из легких.

Европейская комиссия подготовила пакет ответных торговых тарифов на сумму более 100 млрд евро, но они все же рассматриваются как крайняя мера. Конечно, все согласны, что лучшим сценарием был бы отказ от тарифов с обеих сторон. Многие главы государств и правительств европейских стран, особенно крупные экономики как Германия и Франция, для которых важен американский рынок, видят решение в варианте, принятом между США и Великобританией. Но смогут ли стороны достичь такого же рамочного соглашения?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявила о возможности создания "нового ВТО" с транстихоокеанским торговым блоком CPTPP, причем без участия США. Оказало ли это какое-то влияние на американскую сторону - станет известно скоро. В пятницу еврокомиссар Шевчович вернется и расскажет, чего ему и его команде удалось добиться.

Есть также не только экономическая, но и политическая составляющая. Американский президент Дональд Трамп и IT-гиганты недовольны законодательством ЕС, которое, по их мнению, ведет к сдерживанию крупных технологических компаний на европейском рынке.

Переговоры Шефчовича начинаются на фоне противоречивых сигналов со стороны ЕС о том, рассматривает ли блок возможность пересмотра своих правил, в первую очередь касающихся цифровых компаний и услуг, для заключения сделки с Вашингтоном.

США, между тем, нагнетают ситуацию. Министр финансов Скотт Бессент заявил вчера Bloomberg TV, что США готовятся вновь ввести "ответные" пошлины, которые после 2 апреля нарушили мировую торговлю и взбудоражили финансовые рынки, прежде чем 9 апреля были приостановлены на 90 дней.

"У нас есть страны, которые ведут переговоры добросовестно, но они должны понимать, что если мы не сможем достичь финиша из-за их упрямства, то можем вернуться к уровням 2 апреля", – сказал он.