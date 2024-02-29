ЕС и США могут подписать соглашение о запуске спутников в 2024 году

Европейский союз и США в этом году могут согласовать запуск европейских спутников с навигационной системой Galileo с американской территории.

Европейский союз и США в этом году могут согласовать запуск европейских спутников с навигационной системой Galileo с американской территории.

Как передает Report, об этом сообщил портал Euractiv, который ознакомился с проектом соглашения между Вашингтоном и Брюсселем.

По информации, эксперты из стран ЕС изучат предложение Еврокомиссии 1 марта с целью подписания международного соглашения, которое установит требования безопасности для запуска Брюсселем навигационных спутников с территории США.

"Ввиду обеспечения безопасности информации, содержащейся в спутниках с системой Galileo, необходимо юридически обязывающее соглашение с Соединенными Штатами, которое обеспечит защиту целостности спутников с системой Galileo на территории США и конфиденциальность секретной информации ЕС", - говорится в тексте проекта соглашения.

Документ предусматривает урегулирование споров между сторонами, определение ответственности сторон в случае ЧП, а также наличие доступа к секретной информации ЕС. Проект соглашения предполагает, что США должны будут обеспечить безопасность спутников и следовать строгим требованиям, чтобы избежать любого вмешательства в конфиденциальную информацию объединения.