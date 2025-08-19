ЕС и США готовят гарантии безопасности для Украины

О нас

Другие страны
19 августа 2025 г. 18:08
ЕС и США готовят конкретные и необходимые гарантии безопасности для Украины.

Как сообщает Report об этом написал председатель Европейского совета Антониу Кошта в соцсети Х.

По его словам, Евросоюз и США будут совместно разрабатывать конкретные и необходимые гарантии безопасности для Украины.

"Мы будем работать вместе с США над конкретными гарантиями безопасности. Вместе с президентом (Украины Владимиром - ред.) Зеленским и США мы подготовим следующие шаги для достижения справедливого и прочного мира", - отметил Кошта.

По его словам, сразу после заседания с членами Европейского совета он провел телефонный разговор с Зеленским. В ходе беседы Кошта подчеркнул единство ЕС и его непоколебимую поддержку Киева, а также приверженность дальнейшему давлению на Россию.

Кошта также добавил, что будущее Украины связано с членством в Европейском союзе, которое обеспечит стране процветание и стабильность.

