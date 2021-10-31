ЕС и США договорились приостановить таможенные тарифы на сталь и алюминий

Евросоюз и США достигли договоренности о приостановлении действия таможенных тарифов на сталь и алюминий.

Евросоюз и США достигли договоренности о приостановлении действия таможенных тарифов на сталь и алюминий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Риме с президентом США Джо Байденом.

"Президент США Джо Байден и я достигли договоренности приостановить действие тарифов на сталь и алюминий и вместе работать над новым глобальным соглашением по стали", - написала она в Twitter.

Напомним, что введение ЕС и США тарифов на сталь и алюминий в 2018 году при администрации Дональда Трампа положило начало торговому противостоянию Брюсселя и Вашингтона.

ЕС и США выступили с инициативой глобального соглашения о производстве стали, направленном на снижение выбросов и ее мирового производства, сообщила фон дер Ляйен.