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ЕС и ООН ищут способы избежать продовольственного кризиса из-за событий в Украине

ЕС и ООН ищут способы избежать продовольственного кризиса из-за событий в Украине ЕС и ООН ищут способы во избежание продовольственного кризиса из-за войны в Украине
Другие страны
14 апреля 2022 г. 12:53
ЕС и ООН ищут способы избежать продовольственного кризиса из-за событий в Украине

Европейский союз и ООН ищут способы во избежание продовольственного кризиса из-за событий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в коммюнике по результатам встречи министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, министра сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльена Денорманди и еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы Дэвидом Бизли.

Отмечается, что встреча была посвящена "рассмотрению драматических последствий войны в Украине относительно продовольственной безопасности, особенно для развивающихся и наиболее уязвимых стран мира".

Министры, еврокомиссар и исполнительный директор Всемирной продовольственной программы выразили глубокую обеспокоенность ухудшением продовольственной безопасности в мире. Они приветствовали решение, принятое 8 апреля Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) о последствиях войны в Украине для мировой продовольственной безопасности, и призывают международное сообщество приложить все усилия для поддержки наиболее пострадавших стран, несущих непропорционально большое бремя этого кризиса.

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Версия на английском языке EU, UN looking for ways to avoid food crisis due to events in Ukraine

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