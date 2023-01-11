ЕС и НАТО создали целевую группу по защите критической инфраструктуры

Представители Евросоюза и НАТО приняли решение создать целевую группу по совместной защите критической инфраструктуры.

Представители Европейского союза и НАТО приняли решение создать целевую группу по совместной защите критической инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе.

"Сегодня мы запускаем целевую группу ЕС - НАТО для обеспечения устойчивости нашей критической инфраструктуры", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, запуск этой группы является новым фокусом сотрудничества после диверсии на ветках "Северного потока".

ЕС и НАТО в рамках целевой группы будут работать над защитой транспортной, энергетической, цифровой и космической инфраструктуры организаций, пояснила она.