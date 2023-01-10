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ЕС и НАТО планируют активизировать сотрудничество

ЕС и НАТО планируют активизировать сотрудничество Евросоюз и НАТО намерены активизировать сотрудничество в области обороны на фоне конфликта в Украине.
Другие страны
10 января 2023 г. 02:33
ЕС и НАТО планируют активизировать сотрудничество

Евросоюз и НАТО намерены активизировать сотрудничество в области обороны на фоне конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на совместное заявление.

В документе отмечается, что обе стороны обязуются вывести партнерство "на более высокий уровень" и мобилизовать "все имеющиеся общие инструменты, будь то политические, экономические или военные, для достижения общих целей".

По информации AFP, генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель подпишут соответствующий документ во вторник.

Кроме того, США оказывают давление на ЕС, чтобы тот занял более жесткую позицию в отношении Китая, отмечает агентство.

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