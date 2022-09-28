ЕС и НАТО намерены до конца года принять новую дорожную карту

Евросоюз (ЕС) и НАТО планируют принять до конца 2022 года новую дорожную карту в области внешней политики, которая существенно укрепит стратегическое сотрудничество между данными организациями.

Евросоюз (ЕС) и НАТО планируют принять до конца 2022 года новую дорожную карту в области внешней политики, которая существенно укрепит стратегическое сотрудничество между данными организациями.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино во время форума, организованного американским Центром европейского политического анализа.

"Пришло время вывести наше стратегическое партнерство на новый уровень. Мы вместе разрабатываем новую амбициозную и многоаспектную дорожную карту в области сотрудничества, которую планируется принять до конца 2022 года", - сказал он.