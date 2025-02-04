ЕС и Молдова согласовали стратегию полной интеграции в энергорынок объединения

Евросоюз и Молдова согласовали двухлетнюю стратегию полной интеграции Кишинева в энергетический рынок ЕС с бюджетом в €250 млн.

Евросоюз и Молдова согласовали двухлетнюю стратегию полной интеграции Кишинева в энергетический рынок ЕС с бюджетом в €250 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Еврокомиссия (ЕК).

"Сегодня Еврокомиссия и Республика Молдова согласовали двухлетнюю всеобъемлющую стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдовы. Она преследует двойную цель: отвязать Молдову от ненадежности поставок российской энергии и полностью интегрировать ее в энергетический рынок ЕС", - говорится в заявлении ЕК.

Согласно стратегии, как отмечает ЕК, "общая поддержка Молдовы составит €250 млн на 2025 год, из которых €100 млн будут предоставлены ЕС к середине апреля".