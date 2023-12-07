О нас

ЕС и Китай обсудят на саммите в Пекине торговые противоречия, Украину и Ближний Восток

ЕС и Китай обсудят на саммите в Пекине торговые противоречия, Украину и Ближний Восток Руководители Евросоюза и Китая проведут первый за почти пять лет очный саммит в Пекине, главными пунктами в повестке которого станут конфликты в Украине и на Ближнем Востоке.
Другие страны
7 декабря 2023 г. 08:12
ЕС и Китай обсудят на саммите в Пекине торговые противоречия, Украину и Ближний Восток

Руководители Евросоюза и Китая проведут первый за почти пять лет очный саммит в Пекине, главными пунктами в повестке которого станут конфликты в Украине и на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

ЕС на встрече будет представлен председателями Евросовета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен, а также главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Европейских коллег примут председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Цян.

Последний очный саммит ЕС - Китай прошел в 2019 году. Как сообщил журналистам накануне европейский дипломат, стороны не будут подписывать никаких совместных деклараций. Совместной пресс-конференции по итогам встречи также не ожидается.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
6 декабря 2023 г. 20:35
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
6 декабря 2023 г. 14:48
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев принял участие в Форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
6 декабря 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
6 декабря 2023 г. 12:17
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
6 декабря 2023 г. 11:59
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
6 декабря 2023 г. 11:37
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
6 декабря 2023 г. 11:28
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
5 декабря 2023 г. 13:27
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
5 декабря 2023 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi