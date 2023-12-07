ЕС и Китай обсудят на саммите в Пекине торговые противоречия, Украину и Ближний Восток

Руководители Евросоюза и Китая проведут первый за почти пять лет очный саммит в Пекине, главными пунктами в повестке которого станут конфликты в Украине и на Ближнем Востоке.

Руководители Евросоюза и Китая проведут первый за почти пять лет очный саммит в Пекине, главными пунктами в повестке которого станут конфликты в Украине и на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

ЕС на встрече будет представлен председателями Евросовета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен, а также главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Европейских коллег примут председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Цян.

Последний очный саммит ЕС - Китай прошел в 2019 году. Как сообщил журналистам накануне европейский дипломат, стороны не будут подписывать никаких совместных деклараций. Совместной пресс-конференции по итогам встречи также не ожидается.