О нас

ЕС и Китай намерены провести двусторонний саммит до конца года

ЕС и Китай намерены провести двусторонний саммит до конца года Евросоюз и Китай намерены провести двусторонний саммит до конца 2023 года.
Другие страны
10 сентября 2023 г. 17:53
ЕС и Китай намерены провести двусторонний саммит до конца года

Евросоюз и Китай намерены провести двусторонний саммит до конца 2023 года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Евросовета по итогам встречи его председателя Шарля Мишеля и премьера Госсовета КНР Ли Цяна на полях саммита G20 в Индии.

"Обе стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов и подтвердили заинтересованность в сохранении стабильных и конструктивных отношений. Председатель Мишель подтвердил общую заинтересованность в проведении саммита ЕС - Китай до конца года", - отмечается в документе.

В связи с этим Мишель "подчеркнул важность проведения отраслевых диалогов на высоком уровне в преддверии саммита, таких как 10-й экономический и торговый диалог, стратегический диалог по внешней политике, цифровой диалог".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ və Çin ilin sonuna qədər ikitərəfli sammit keçirmək niyyətindədir

Самое читаемое

Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
7 сентября 2023 г. 13:28
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
8 сентября 2023 г. 11:28
МИД: Т.н. выборы в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
МИД: Т.н. "выборы" в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
9 сентября 2023 г. 14:21
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
4 сентября 2023 г. 08:25
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
5 сентября 2023 г. 17:40
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
5 сентября 2023 г. 18:53
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
6 сентября 2023 г. 11:53
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
7 сентября 2023 г. 07:26
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
7 сентября 2023 г. 13:48
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
8 сентября 2023 г. 03:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi