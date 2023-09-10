ЕС и Китай намерены провести двусторонний саммит до конца года

Евросоюз и Китай намерены провести двусторонний саммит до конца 2023 года.
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"Обе стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов и подтвердили заинтересованность в сохранении стабильных и конструктивных отношений. Председатель Мишель подтвердил общую заинтересованность в проведении саммита ЕС - Китай до конца года", - отмечается в документе.
В связи с этим Мишель "подчеркнул важность проведения отраслевых диалогов на высоком уровне в преддверии саммита, таких как 10-й экономический и торговый диалог, стратегический диалог по внешней политике, цифровой диалог".