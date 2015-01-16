ЕС и Иран заявили о необходимости заключить соглашение по ядерной программе в срок

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф договорились не "упускать время" в вопросе заключения всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС, об этом было заявлено по итогам встречи Ф. Могерини и М. Зарифа в Брюсселе.

"Мы подтвердили наши твердые обязательства по дипломатическому решению вопроса, которое будет полностью соответствовать международной озабоченности об исключительно мирной природе иранской ядерной программы. Переговоры должны прийти к завершению в соответствии с согласованным временем", — говорится в заявлении Ф. Могерини.

На встрече стороны также обсудили вопросы соблюдения прав человека в странах Ближнего Востока и проблемы региональных конфликтов.

В ноябре 2013 года в Женеве "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и Германия) и Иран договорились подготовить соглашение, которое гарантирует исключительно мирный характер ядерной программы Тегерана в обмен на полное снятие санкций. Такое соглашение не было выработано в срок — к 24 ноября. Стороны продлили переговоры до конца июня.

Следующий раунд переговоров пройдет в Женеве 18 января.